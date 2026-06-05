Persija Jakarta Mulai Bersih-Bersih Skuad, 7 Pemain Dilepas

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mulai bergerak agresif menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Langkah pertama yang dilakukan manajemen Macan Kemayoran adalah melepas tujuh pemain dari skuad musim lalu.

Ketujuh pemain yang dipastikan tidak lagi berseragam Persija adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, dan Allano Lima.

Selain itu, Thales Lira serta Alaaeddine Ajaraie juga berpisah dengan tim setelah masa peminjamannya berakhir.

Baca Juga: Persib Bandung Mulai Susun Strategi untuk Musim Depan

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pemain yang telah menjadi bagian perjalanan klub selama musim lalu.

Menurut dia, seluruh pemain yang hengkang telah memberikan kontribusi dan profesionalisme selama membela Persija, baik di dalam maupun luar lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang selama ini telah menunjukkan etos kerja, perjuangan, dan profesionalisme yang luar biasa dari hari ke hari bersama Persija," ujar Prapanca dalam keterangan resmi klub, Jumat (5/6).

Manajemen menegaskan jasa para pemain tersebut akan tetap menjadi bagian dari perjalanan klub. Mereka dianggap telah ikut membantu Persija menjalani musim yang kompetitif hingga mampu finis di papan atas klasemen.

Dari tujuh nama yang dilepas, Carlos Eduardo menjadi pemain dengan masa bakti terlama. Kiper asal Brasil itu bergabung dengan Persija sejak musim 2024/2025 dan sempat menjadi salah satu sosok penting di skuad Macan Kemayoran.