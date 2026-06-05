Liverpool Pilih Andoni Iraola, Pelatih yang Bawa Bournemouth Cetak Sejarah

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool mengumumkan sosok pengganti Arne Slot untuk mengarungi musim 2026/27. Pilihan The Reds jatuh kepada pelatih asal Spanyol Andoni Iraola.

Keputusan tersebut diumumkan Liverpool melalui laman resmi klub pada Jumat (5/6) WIB. Andoni Iraola datang ke Anfield dengan modal reputasi yang terus menanjak setelah sukses mengangkat performa Bournemouth dalam beberapa musim terakhir.

Pelatih berusia 43 tahun itu menjadi salah satu nama yang paling diperbincangkan di Liga Inggris setelah mampu membawa Bournemouth menembus papan atas dan mencatat sejarah baru bagi klub tersebut.

Pada musim 2025/26, Iraola mengantar Bournemouth finis di posisi keenam klasemen Liga Inggris sekaligus memastikan tiket ke Liga Europa. Prestasi itu menjadi pencapaian terbaik Bournemouth sekaligus penampilan pertama mereka di kompetisi Eropa.

Kesuksesan tersebut membuat Liverpool yakin menyerahkan proyek besar klub kepada mantan bek Athletic Bilbao tersebut.

Iraola mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran dari Liverpool. Menurutnya, kesempatan menangani salah satu klub terbesar dunia merupakan tantangan yang sulit ditolak.

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"Saya sangat bersemangat. Semua orang tahu tentang Liverpool, tahu bahwa ini adalah klub besar, salah satu yang terbesar di dunia," ujar Iraola.

Dia mengaku antusias bekerja bersama para pemain kelas dunia yang dimiliki Liverpool serta merasakan langsung atmosfer Anfield yang selama ini dikenal sebagai salah satu stadion paling ikonik di sepak bola Eropa.