Kiper 40 Tahun Ini Masih Dibutuhkan Manchester United

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United memutuskan tetap mempertahankan salah satu pemain paling senior di skuadnya. Kiper veteran Tom Heaton resmi mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu tahun dan akan bertahan di Old Trafford hingga akhir musim 2026/27.

Kepastian itu diumumkan klub melalui pernyataan resmi pada Kamis (4/6). Meski jarang tampil di lapangan, Heaton dinilai masih memiliki peran penting di ruang ganti Setan Merah.

Pemain berusia 40 tahun tersebut merupakan lulusan akademi Manchester United yang kembali ke klub pada 2021 setelah malang melintang bersama sejumlah klub Inggris.

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Sejak pulang ke Old Trafford, Heaton memang hanya mencatat tiga penampilan bersama tim utama. Namun, pengalaman panjangnya dianggap menjadi aset berharga bagi skuad yang dihuni banyak pemain muda.

Heaton mengaku bangga masih dipercaya mengenakan seragam Manchester United pada usia yang tidak lagi muda untuk ukuran pesepak bola profesional.

"Merupakan sebuah kehormatan besar untuk terus mewakili Manchester United," ujar Heaton.

Dia menyebut atmosfer ambisi yang ada di dalam klub menjadi alasan utama dirinya masih termotivasi untuk terus berkontribusi.

"Anda bisa merasakan tekad dan ambisi dari semua orang di klub untuk terus meraih kesuksesan. Saya sangat antusias menjalankan peran saya untuk membantu tim terus berkembang dan bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar," lanjutnya.