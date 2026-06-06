Konon Shin Tae-yong Segera Merapat ke Persija, Sudah Ada Negosiasi Rahasia Sejak April

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Rumor kedatangan Shin Tae-yong ke Persija Jakarta makin menguat. Media Korea Selatan menyebut mantan pelatih Timnas Indonesia itu menjadi kandidat terdepan untuk menangani Macan Kemayoran pada musim 2026/2027.

Dikutip dari media Korea Selatan newsworker.co.kr, Jumat (5/6), Shin Tae-yong diproyeksikan menggantikan pelatih asal Brasil Mauricio Souza yang kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen Persija Jakarta.

Laporan tersebut menyebut komunikasi antara Persija dan Shin Tae-yong telah berlangsung sejak April lalu. Hingga kini, pelatih berusia 56 tahun itu disebut masih membuka berbagai opsi terkait kelanjutan karier kepelatihannya.

Persija dinilai memiliki sejumlah faktor yang bisa membuat Shin Tae-yong tertarik menerima tawaran tersebut. Salah satunya adalah kekuatan finansial klub ibu kota yang dinilai mampu mendukung proyek jangka panjang.

Selain itu, keberadaan Hyundai sebagai salah satu sponsor Persija disebut dapat menjadi nilai tambah. Perusahaan otomotif asal Korea Selatan itu dinilai berpotensi menjadi jembatan yang mempermudah komunikasi maupun kerja sama antara kedua pihak.

Tak hanya soal finansial, media Korea juga menyoroti komposisi skuad Persija yang dianggap cocok dengan filosofi permainan Shin Tae-yong.

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Saat ini Persija diperkuat sejumlah pemain yang pernah menjadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaeman. Kehadiran dua pemain tersebut diyakini dapat membantu proses adaptasi apabila STY benar-benar menukangi Macan Kemayoran.

Selain itu, terdapat sejumlah pemain muda potensial yang dinilai mampu menyerap pendekatan taktik khas Shin Tae-yong dengan cepat. Salah satu nama yang disorot adalah Doni Tri Pamungkas yang musim lalu meraih penghargaan pemain muda terbaik.