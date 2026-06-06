Lamine Yamal Sabet Gelar Pemain Terbaik La Liga

jateng.jpnn.com, SPANYOL - Penyerang sayap Barcelona Lamine Yamal meraih penghargaan individu paling bergengsi di Liga Spanyol musim 2025/2026.

Wonderkid asal Spanyol itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga setelah menjadi salah satu sosok kunci keberhasilan Barcelona meraih gelar juara.

Berdasarkan laman resmi La Liga, Jumat (5/6), Yamal tampil konsisten sepanjang musim dengan mencatatkan 16 gol dan 12 assist dari 28 pertandingan liga.

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Kontribusi besar pemain muda tersebut membantu Barcelona mengakhiri musim dengan dominan. Blaugrana keluar sebagai juara setelah mengumpulkan 94 poin dari 38 pertandingan.

Tak hanya menjadi kampiun, Barcelona juga mencatat sejumlah statistik impresif. Tim asuhan Hansi Flick mampu mencetak 95 gol sepanjang musim dan menjadi tim pertama di La Liga yang berhasil memenangi seluruh laga kandang dalam satu musim.

Penghargaan untuk Yamal semakin menegaskan dominasi Barcelona pada musim ini. Sebelumnya, Hansi Flick juga telah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik La Liga 2025/2026 berkat keberhasilannya mengembalikan Barcelona ke puncak kompetisi.

Barcelona turut menambah koleksi penghargaan individu melalui Joan Garcia. Kiper Blaugrana tersebut meraih penghargaan penyelamatan terbaik musim ini berkat aksi gemilangnya saat menggagalkan peluang emas Pere Milla dalam laga menghadapi Espanyol.

Dengan usia yang masih sangat muda, pencapaian Lamine Yamal menjadi sinyal bahwa Barcelona kembali memiliki bintang besar yang siap mendominasi sepak bola Spanyol dan Eropa dalam beberapa tahun ke depan. (antara/jpnn)