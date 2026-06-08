Persib Bandung Ungkap Peran Sebenarnya Layvin Kurzawa

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berpisah dengan Layvin Kurzawa setelah berakhirnya kompetisi BRI Super League 2025/26.

Meski hanya memperkuat Maung Bandung selama setengah musim, mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu meninggalkan kesan mendalam, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Kontrak Layvin Kurzawa yang berdurasi lima bulan tidak diperpanjang usai Persib sukses menutup musim dengan gelar juara. Selama berseragam biru, bek asal Prancis tersebut mencatat tujuh penampilan dan menyumbangkan satu assist penting saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

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Kabar perpisahan itu lebih dulu disampaikan Kurzawa melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pemain berusia 33 tahun tersebut mengungkapkan rasa terima kasih kepada klub dan Bobotoh yang telah menerimanya dengan hangat sejak hari pertama kedatangannya di Indonesia.

"Lima bulan terakhir di Indonesia sangat istimewa. Saya menemukan sebuah negara yang luar biasa, sebuah klub penuh gairah, para pendukung luar biasa yang membuat saya merasa disambut hangat sejak hari pertama," tulis Kurzawa.

Mantan pemain tim nasional Prancis itu juga mengaku sebenarnya ingin melanjutkan kariernya bersama Persib. Namun, keputusan terkait masa depannya tidak sepenuhnya berada di tangannya.

"Saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi sepak bola terkadang keputusan tidak ada di tangan sendiri. Saya menghormati keputusan klub dan saya pergi dengan rasa syukur atas momen-momen yang sudah dilalui," lanjutnya.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan bahwa kontrak sang pemain memang hanya berlaku hingga akhir musim.