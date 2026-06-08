Christian Eriksen Kolaps di Tengah Laga Denmark Vs Ukraina, Pertandingan Dihentikan

jateng.jpnn.com, DENMARK - Pertandingan persahabatan antara tim nasional Denmark melawan Ukraina di Stadion Odense, Minggu (7/6), terpaksa dihentikan setelah gelandang Christian Eriksen kolaps pada babak kedua.

Insiden yang membuat suasana stadion mendadak hening itu terjadi pada menit ke-65. Saat pertandingan masih berlangsung, Eriksen tiba-tiba terjatuh di lapangan ketika Denmark tengah unggul 2-1 atas Ukraina.

Menurut laporan Sport Illustrated, pemain berusia 34 tahun tersebut sempat memegang bagian dadanya sebelum akhirnya terjatuh dan kehilangan kesadaran.

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Peristiwa itu langsung memicu kepanikan. Para pemain dari kedua tim segera memberi isyarat kepada petugas medis untuk masuk ke lapangan. Staf pelatih, ofisial pertandingan, hingga keluarga Eriksen yang berada di stadion tampak khawatir menyaksikan situasi tersebut.

Tim medis bergerak cepat memberikan pertolongan. Setelah beberapa menit mendapatkan penanganan, Eriksen berhasil sadar kembali.

Kabar melegakan datang ketika mantan gelandang Tottenham Hotspur, Inter Milan, dan Manchester United itu mampu berdiri dan berjalan meninggalkan lapangan dengan pengawalan tim medis. Momen tersebut disambut tepuk tangan panjang dari para penonton yang memadati Stadion Odense.

Demi alasan keselamatan dan situasi psikologis para pemain, penyelenggara kemudian memutuskan untuk menghentikan pertandingan.

Beberapa jam setelah kejadian, Asosiasi Sepak Bola Denmark (DBU) memberikan pembaruan mengenai kondisi Eriksen melalui akun resmi mereka di media sosial X.