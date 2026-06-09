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18 Stadion Lolos Evaluasi I.League, Persija Daftarkan GBK dan JIS

Selasa, 09 Juni 2026 – 11:36 WIB
18 Stadion Lolos Evaluasi I.League, Persija Daftarkan GBK dan JIS - JPNN.com Jateng
Stadion JIS di Jakarta Utara. Ilustrasi. Foto: Instagram/aniesbaswedan

jateng.jpnn.com - I.League resmi mengumumkan hasil evaluasi infrastruktur stadion yang diajukan klub-klub peserta Super League 2026/27 dalam proses Club Licensing Cycle 2025/26.

Evaluasi tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan stadion yang digunakan klub memenuhi standar kompetisi sepak bola profesional Indonesia.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menjelaskan bahwa penilaian dilakukan terhadap stadion yang diajukan masing-masing klub sebagai kandang utama maupun alternatif.

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Menurut Ferry, hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam penyusunan operasional kompetisi musim depan.

"Evaluasi stadion merupakan bagian dari proses club licensing yang bertujuan memastikan infrastruktur yang diajukan klub memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar dalam perencanaan dan penyusunan operasional kompetisi musim 2026/27," kata Ferry dalam keterangan resminya, Selasa (9/6).

Sebanyak 18 klub peserta Super League musim 2026/27 dinyatakan lolos pada tahap evaluasi infrastruktur stadion.

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Beberapa klub bahkan mengajukan lebih dari satu stadion sebagai opsi kandang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetisi selama satu musim.

Persija Jakarta misalnya, mendaftarkan dua stadion sekaligus, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS).

I.League merilis hasil evaluasi stadion peserta Super League 2026/27.
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TAGS   ileague persija jakarta stadion super league

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