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JPNN.com Jateng Olahraga John Herdman Puji Dony Tri, Kirim Sinyal Bahaya untuk Pemain Senior Timnas Indonesia

John Herdman Puji Dony Tri, Kirim Sinyal Bahaya untuk Pemain Senior Timnas Indonesia

Selasa, 09 Juni 2026 – 12:00 WIB
John Herdman Puji Dony Tri, Kirim Sinyal Bahaya untuk Pemain Senior Timnas Indonesia - JPNN.com Jateng
Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Timnas Oman Hussain Said Alshahri (kanan) saat FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Indonesia menang atas Oman dengan skor akhir 3-0. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/agr

jateng.jpnn.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman memberikan pujian tinggi kepada bek muda Dony Tri Pamungkas.

Menurutnya, performa pemain Persija Jakarta tersebut menjadi peringatan bagi para pemain senior untuk terus meningkatkan kualitas jika ingin mempertahankan tempat di skuad Garuda.

Herdman menilai Dony menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap kali mendapat kesempatan tampil bersama timnas senior.

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"Saya pikir dia memberikan banyak peringatan kepada pemain-pemain senior sekarang. Sangat menarik untuk dilihat ke depan," kata Herdman, Selasa (9/6).

Menurut pelatih asal Inggris tersebut, Dony memiliki mentalitas yang baik dan selalu berusaha memberikan dampak ketika berada di lapangan.

Dia menyebut pemain berusia 21 tahun itu terus berkembang dalam peran internasionalnya bersama timnas Indonesia.

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Herdman juga menegaskan dirinya menyukai pemain dengan karakter hybrid, yakni pemain yang mampu menjalankan lebih dari satu peran atau posisi secara efektif.

Dalam hal ini, Dony dinilai memiliki nilai lebih karena mampu bermain di kedua sisi lapangan dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai Dony Tri Pamungkas terus berkembang. Bek muda Persija itu disebut mulai mengancam posisi pemain senior.
Sumber antara
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TAGS   dony tri pamungkas john herdman Timnas Indonesia persija jakarta

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