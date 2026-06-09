John Herdman Puji Dony Tri, Kirim Sinyal Bahaya untuk Pemain Senior Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman memberikan pujian tinggi kepada bek muda Dony Tri Pamungkas.

Menurutnya, performa pemain Persija Jakarta tersebut menjadi peringatan bagi para pemain senior untuk terus meningkatkan kualitas jika ingin mempertahankan tempat di skuad Garuda.

Herdman menilai Dony menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap kali mendapat kesempatan tampil bersama timnas senior.

"Saya pikir dia memberikan banyak peringatan kepada pemain-pemain senior sekarang. Sangat menarik untuk dilihat ke depan," kata Herdman, Selasa (9/6).

Menurut pelatih asal Inggris tersebut, Dony memiliki mentalitas yang baik dan selalu berusaha memberikan dampak ketika berada di lapangan.

Dia menyebut pemain berusia 21 tahun itu terus berkembang dalam peran internasionalnya bersama timnas Indonesia.

Herdman juga menegaskan dirinya menyukai pemain dengan karakter hybrid, yakni pemain yang mampu menjalankan lebih dari satu peran atau posisi secara efektif.

Dalam hal ini, Dony dinilai memiliki nilai lebih karena mampu bermain di kedua sisi lapangan dan menjalankan tugasnya dengan baik.