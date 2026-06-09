Pesan STY untuk Jakmania: Percayalah kepada Kami, Persija Akan Berjuang untuk Juara

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih baru Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) langsung menyampaikan pesan khusus kepada Jakmania setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Macan Kemayoran di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6).

Pelatih asal Korea Selatan itu meminta suporter setia Persija Jakarta memberikan kepercayaan penuh kepada dirinya, para pemain, dan manajemen klub dalam mengarungi Super League musim 2026/2027.

STY mengaku sudah mengenal fanatisme Jakmania sejak masih menangani Timnas Indonesia. Menurut dia, dukungan suporter Persija kerap terasa saat Tim Garuda menjalani pertandingan internasional.

"Saya tahu tentang Jakmania sebelumnya saat melatih Timnas Indonesia. Saya tahu banyak fans Jakmania datang untuk mendukung timnas waktu itu," kata STY.

Karena itu, mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut berharap tercipta hubungan yang kuat antara tim dan suporter demi mewujudkan target besar Persija.

"Mohon kepercayaannya kepada saya, pemain, dan klub. Ketiganya menjadi satu dan akan memberikan yang terbaik," ujarnya.

STY juga menegaskan bahwa seluruh pemain Persija akan tampil dengan semangat juang tinggi pada musim depan. Dia bertekad membawa Macan Kemayoran kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama.

"Saya jamin para pemain akan bermain mati-matian untuk Persija," tegas pelatih berusia 57 tahun tersebut.