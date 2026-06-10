Persib & Borneo FC Wakili Indonesia di ASEAN Club Championship, Hadapi Lawan-Lawan Berat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda resmi menjadi wakil Indonesia pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 yang akan mulai bergulir pada Oktober 2026.

Kedua klub bakal menghadapi persaingan ketat sejak fase grup karena harus berhadapan dengan sejumlah kekuatan utama Asia Tenggara.

Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis penyelenggara, Borneo FC akan menjadi wakil Indonesia yang lebih dulu tampil. Runner-up Super League 2025/2026 itu dijadwalkan menghadapi juara bertahan Buriram United asal Thailand pada 7 Oktober 2026.

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Tim berjuluk Pesut Etam tersebut tergabung di Grup A bersama Buriram United, Ratchaburi FC (Thailand), Kuching City FC (Malaysia), Tampines Rovers FC (Singapura), juara Piala Vietnam, serta pemenang laga play-off antara Kasuka FC (Brunei Darussalam) dan Manila Digger FC (Filipina).

Laga melawan Buriram United diprediksi menjadi ujian berat bagi Borneo FC. Klub Thailand itu merupakan juara bertahan sekaligus salah satu tim dengan pengalaman paling banyak di level regional.

Sementara itu, Persib Bandung yang berstatus juara Super League 2025/2026 juga menghadapi tantangan tak kalah berat di Grup B.

Maung Bandung akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Port FC dari Thailand pada 8 Oktober 2026. Setelah itu, Persib masih harus berhadapan dengan sejumlah klub elite Asia Tenggara seperti Johor Darul Ta'zim (JDT) dari Malaysia, Lion City Sailors FC dari Singapura, Cong An Ha Noi FC dari Vietnam, dan PKR Svay Rieng FC dari Kamboja.

Kehadiran JDT membuat Grup B disebut-sebut sebagai salah satu grup paling kompetitif. Klub asal Malaysia tersebut dalam beberapa tahun terakhir mendominasi kompetisi domestik dan rutin tampil di level Asia.