Timnas Indonesia Menang atas Mozambik, Ada Sedikit Kekecewaan dari John Herdman

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku sedikit kecewa meski skuad Garuda berhasil meraih kemenangan atas Mozambik pada laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6).

Indonesia mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol cepat Ole Romeny pada menit ke-11. Namun menurut Herdman, anak asuhnya seharusnya mampu mencetak gol lebih banyak jika melihat jalannya pertandingan.

Tim Merah Putih tampil dominan sepanjang laga dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Karena itu, pelatih asal Inggris tersebut menilai skor akhir belum sepenuhnya mencerminkan dominasi yang ditunjukkan timnya.

"Kami menciptakan cukup banyak peluang. Tentu ada sedikit kekecewaan karena kami tidak bisa menambah gol," ujar Herdman dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski demikian, mantan pelatih Kanada itu tetap mengapresiasi mentalitas para pemainnya yang mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Menurut dia, pertandingan seperti ini penting bagi perkembangan tim karena memberikan pengalaman menghadapi tekanan saat mempertahankan keunggulan.

"Tetapi saya senang melihat ketangguhan tim ketika diuji dalam beberapa periode pertandingan dan harus berjuang keras untuk mempertahankan keunggulan. Kami membutuhkan ujian seperti itu," katanya.

Berdasarkan statistik Lapangbola, Indonesia menguasai 60 persen penguasaan bola. Garuda melepaskan 15 tembakan dengan tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang lawan.