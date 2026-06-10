Komentar Erick Thohir Soal Shin Tae-yong Kembali ke Indonesia: Bagus Dong

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif keputusan Shin Tae-yong yang kembali ke Indonesia untuk menangani Persija Jakarta.

Menurut Erick, kehadiran pelatih-pelatih berkualitas di kompetisi domestik menjadi indikator bahwa kualitas sepak bola Indonesia terus mengalami peningkatan.

Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Persija Jakarta dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (9/6). Kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu langsung menjadi perhatian publik mengingat jejaknya yang cukup panjang bersama Timnas Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Erick menilai kehadiran Shin justru akan memberikan dampak positif bagi perkembangan kompetisi nasional.

"Bagus dong. Karena ranking liga kami itu, kan, naik dari 25 menjadi 16 kalau tidak salah. Target kami kalau bisa 10 besar. Kemarin secara komersial, liga kita sudah ranking satu Asia Tenggara," kata Erick kepada wartawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Erick, makin banyak pelatih berpengalaman yang memilih bekerja di Indonesia akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pertandingan, pembinaan pemain, hingga daya saing klub-klub nasional.

"Jadi makin banyak coach bagus ke liga, kualitas liga makin bagus. Mudah-mudahan liga tembus 10 besar dan tentu itu menjadi bagian fundamental pengembangan tim nasional selain ya terus kita pacu U-17 kita, U-19 kita, dan juga grassroots kita yang sekarang terus kita dorong," ujarnya.

Persija menjadi klub keempat yang ditangani Shin Tae-yong setelah berpisah dengan Timnas Indonesia pada Januari 2025. Sebelumnya, pria berusia 55 tahun itu sempat menjabat Wakil Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) selama 11 bulan.