Sukses Selamatkan Persijap Jepara, Mario Lemos Tetap jadi Pelatih

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara akhirnya menjawab spekulasi mengenai masa depan pelatih Mario Lemos. Arsitek asal Portugal itu resmi mendapatkan perpanjangan kontrak untuk memimpin Laskar Kalinyamat mengarungi kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Manajemen menilai Mario Lemos berhasil menunjukkan kapasitasnya saat membawa Persijap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim lalu.

Presiden Persijap Jepara M. Iqbal Hidayat menegaskan, capaian tim yang berhasil lolos dari ancaman degradasi menjadi pertimbangan utama manajemen untuk kembali mempercayakan kursi pelatih kepala kepada Mario.

"Manajemen masih mempercayai Mario Lemos untuk musim berikutnya karena sejauh ini kinerja dan target bertahan di Super League telah tercapai," ujar Iqbal, Kamis (11/6).

Menurut dia, kontribusi Mario makin terlihat pada putaran kedua kompetisi ketika Persijap berada dalam tekanan untuk mengamankan status sebagai kontestan Super League.

"Dengan berbagai manuver yang dilakukan pada putaran kedua, Mario berhasil membuktikan etos kerjanya yang sangat baik," katanya.

Musim lalu bukan perjalanan yang mudah bagi Mario Lemos. Ia sebenarnya mengawali musim sebagai pelatih kepala Persijap, namun kemudian posisinya sempat digantikan Divaldo Alves dan beralih menjadi Direktur Teknik.

Situasi berubah ketika manajemen kembali menunjuk Mario sebagai pelatih kepala pada pertengahan putaran kedua. Keputusan itu terbukti tepat.