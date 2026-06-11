Iran Tetap Tampil di Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Lega

jateng.jpnn.com - Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku lega tim nasional Iran akhirnya memastikan diri tampil pada Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Keikutsertaan Iran sebelumnya sempat menjadi sorotan karena adanya ketegangan politik dan konflik yang melibatkan negara tersebut dengan Amerika Serikat, salah satu tuan rumah turnamen.

Berbicara dalam konferensi pers menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City, Kamis (11/6) WIB, Infantino mengatakan dirinya sejak awal yakin Iran akan tetap ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Menurut dia, keyakinan itu bahkan sudah disampaikannya secara langsung saat Iran menjalani laga persahabatan di Antalya, Turki, pada Maret 2025.

"Ketika orang menilai tidak mungkin Iran datang ke Piala Dunia, saya memberitahu dan menjanjikan kepada mereka bahwa Iran akan datang. Bahkan jika saya harus mengemudikan bus dari Teheran ke sini, akan saya lakukan," kata Infantino, Kamis (11/6).

Pria asal Italia itu menilai keberhasilan Iran hadir di Piala Dunia menjadi bukti bahwa sepak bola mampu melampaui berbagai tantangan di luar lapangan.

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Meski mengakui masih banyak situasi yang sulit diprediksi dalam kondisi global saat ini, Infantino berharap seluruh peserta dapat bertanding dalam suasana yang aman dan penuh sportivitas.

"Tentu saja selalu ada tantangan. Tentu saja itu tidak mudah. Pada kondisi ini, Iran dapat datang dan bermain dan di mana pun mereka akan berlaga. Saya harap akan selalu ada atmosfer yang bagus karena ini adalah sepak bola," ujarnya.