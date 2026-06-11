Piala Dunia 2026, Wasit Somalia Ditolak Masuk AS, Presiden FIFA Prihatin

jateng.jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya buka suara terkait nasib wasit asal Somalia Omar Artan yang gagal memasuki Amerika Serikat meski telah tiba di negara tersebut.

Infantino mengaku menyayangkan insiden yang menimpa salah satu wasit terbaik Afrika itu, terlebih Artan digadang-gadang menjadi wasit pertama asal Somalia yang memimpin pertandingan Piala Dunia.

"Sangat disayangkan apa yang terjadi kepada Omar Artan, wasit dari Somalia," kata Infantino dalam konferensi pers di Mexico City, Kamis (11/6) WIB.

Meski demikian, pria asal Italia itu meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Menurut dia, FIFA saat ini masih berupaya mencari jalan keluar melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

"Sekali lagi, kami tidak bisa mengendalikan segalanya. Kami mencoba, kami akan berdiskusi, kami akan berbicara, kita akan lihat hasilnya nanti. Kami tengah mengerjakan semuanya," ujarnya.

Kasus yang menimpa Artan menjadi sorotan karena terjadi menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang sebagian pertandingan digelar di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Omar Artan dilaporkan telah terbang ke Amerika Serikat melalui Bandara Internasional Miami. Namun, setibanya di sana, otoritas imigrasi AS menolak memberinya izin masuk.

Padahal, Artan mengaku telah membawa seluruh dokumen perjalanan yang diperlukan.