Era Shin Tae-yong di Persija Jakarta Dimulai, Pemain Muda Dapat Angin Segar

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija Jakarta membawa harapan baru bagi para pemain muda Macan Kemayoran.

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan pengembangan talenta muda akan menjadi salah satu fokus utama dalam proyek yang dibangunnya bersama Persija Jakarta untuk menghadapi musim 2026/2027.

Bagi Shin, Indonesia tidak kekurangan pemain berbakat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk tampil dan berkembang melalui pertandingan kompetitif.

"Ada cukup banyak pemain muda di Indonesia. Demi masa depan sepak bola Indonesia, saya berpikir bahwa kami harus secara jelas dan pasti memberikan banyak kesempatan bermain kepada para pemain muda," kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menilai perkembangan seorang pemain tidak cukup hanya melalui latihan rutin. Menurut dia, pengalaman menghadapi tekanan pertandingan menjadi faktor penting dalam membentuk kualitas dan mental pemain.

Karena itu, Shin berkomitmen membuka ruang bagi pemain muda yang mampu menunjukkan kualitasnya.

"Tentu saja hal itu bisa berubah tergantung situasi. Namun, saya selalu berpikir bahwa anak-anak muda Indonesia harus berkembang melalui pertandingan secara langsung. Hanya dengan cara itulah sepak bola Indonesia bisa maju. Saya selalu memegang prinsip itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan bagi para pemain muda Persija yang selama beberapa musim terakhir mulai mendapatkan tempat di tim utama.