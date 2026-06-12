Tak Hanya Absen di Piala Dunia 2026, Wataru Endo Resmi Pensiun dari Timnas Jepang

jateng.jpnn.com, JEPANG - Kabar buruk menghantam Timnas Jepang menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026.

Kapten Samurai Biru Wataru Endo dipastikan tidak dapat memperkuat negaranya di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut setelah mengalami masalah cedera yang belum pulih sepenuhnya.

Lebih mengejutkan lagi, gelandang Liverpool itu sekaligus mengumumkan keputusannya pensiun dari sepak bola internasional.

"Dengan ini (absen Piala Dunia), saya pensiun dari tim nasional. Jadi saya akan mendukung Jepang sebagai suporter," tulis Endo melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (11/6).

Keputusan tersebut menandai berakhirnya perjalanan panjang Endo bersama Timnas Jepang yang telah dibelanya selama bertahun-tahun.

Direktur Teknik Timnas Jepang Masakuni Yamamoto memastikan Endo telah meninggalkan pemusatan latihan untuk fokus menjalani pemulihan cedera.

"Hari ini, Wataru sudah meninggalkan tim. Setelah menerima laporan dari tim medis, pelatih Hajime Moriyasu mengambil keputusan akhir," ujar Yamamoto seperti dikutip dari laman FIFA.

Endo sebenarnya sempat menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah menjalani operasi pada kaki kirinya pada Februari lalu.