Laga Pembuka Piala Dunia 2026 Meksiko Vs Afsel: Berjalan Panas, 3 Kartu Merah Dikeluarkan

jateng.jpnn.com, MEKSIKO - Piala Dunia 2026 langsung menyajikan drama sejak laga pertama. Tuan rumah Meksiko membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan Grup A di Estadio Azteca, Jumat (12/6) dini hari WIB. Namun, bukan hanya kemenangan El Tri yang menjadi sorotan.

Laga pembuka turnamen terbesar sepak bola dunia itu juga menghadirkan sederet catatan menarik, mulai dari gol pertama Piala Dunia 2026, kartu merah pertama turnamen, hingga total tiga kartu merah yang membuat pertandingan berlangsung panas.

Nama Julian Quinones resmi tercatat dalam sejarah sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia 2026.

Gol tersebut lahir pada menit kesembilan setelah lini belakang Afrika Selatan melakukan kesalahan fatal saat membangun serangan dari area pertahanan sendiri.

Kesalahan kontrol Sphephelo Sithole berhasil dimanfaatkan Erik Lira sebelum bola disodorkan kepada Quinones. Penyerang Meksiko itu tanpa kesulitan menaklukkan kiper Ronwen Williams melalui tembakan mendatar yang melewati kolong kaki sang penjaga gawang.

Gol tersebut juga menjadi salah satu gol tercepat dalam laga pembuka Piala Dunia dalam dua dekade terakhir. Catatan itu mendekati rekor yang dibuat Philipp Lahm saat mencetak gol pada menit keenam untuk Jerman pada laga pembuka Piala Dunia 2006.

"Saya bahagia bisa mencetak gol pertama saya di Piala Dunia, di stadion yang luar biasa dengan para pendukung yang fantastis," ujar Quinones seusai pertandingan.

Tak hanya gol pertama, pertandingan ini juga melahirkan kartu merah pertama Piala Dunia 2026.