Borneo FC Bersih-Bersih Skuad, Mauro Jeronimo Siap Memulai Revolusi

jateng.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC Samarinda tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan arah baru tim jelang Super League musim 2026/27.

Hanya tiga hari setelah berpisah dengan pelatih kepala Fabio Lefundes, manajemen Pesut Etam langsung memperkenalkan Mauro Jeronimo sebagai nahkoda anyar.

Pelatih asal Portugal itu dipercaya memimpin Borneo FC menghadapi musim yang diprediksi penuh tantangan, baik di kompetisi domestik maupun ajang Asia.

Pengumuman tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru di klub kebanggaan masyarakat Samarinda tersebut.

"Borneo FC Samarinda dengan bangga memperkenalkan Mauro Jeronimo sebagai pelatih kepala untuk mengarungi musim 2026/2027," tulis pernyataan resmi klub.

Manajemen menilai Mauro memiliki bekal yang cukup untuk menangani tim yang sedang berbenah. Pengalamannya melatih di kawasan Asia dan ASEAN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses penunjukan.

"Berbekal pengalaman melatih di kompetisi Asia dan ASEAN, pelatih asal Portugal ini hadir membawa visi, karakter, dan ambisi besar untuk membawa Pesut Etam terus bersaing di level tertinggi," lanjut pernyataan klub.

Namun, kedatangan Mauro bukan satu-satunya perubahan besar yang terjadi di tubuh Borneo FC.