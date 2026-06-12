Persija Jakarta Melepas 7 Pemain Asing, STY Mulai Susun Kekuatan Baru

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan akan tampil dengan wajah baru saat mengarungi Super League musim 2026/27.

Kepergian tujuh pemain asing membuat Macan Kemayoran memiliki ruang besar untuk melakukan perombakan skuad. Situasi tersebut sekaligus membuka peluang hadirnya tujuh nama baru yang akan menjadi bagian dari proyek besar Shin Tae-yong.

Pelatih anyar Persija itu bersama manajemen klub kini tengah menyusun fondasi tim yang diharapkan mampu bersaing di papan atas dan mengakhiri musim dengan prestasi yang lebih baik.

Shin menegaskan dirinya aktif berdiskusi dengan manajemen terkait arah pembangunan tim, termasuk soal perekrutan pemain berkualitas.

"Saya terus berdiskusi dengan pemilik klub. Saya terus meyakinkan bahwa jika liga ingin berkembang, kami harus mendatangkan pemain-pemain bagus. Kami harus mengambil peran sebagai pelopor atau pemimpin dalam memajukan liga ini," kata Shin Tae-yong, Jumat (12/6).

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga mengisyaratkan bakal terjadi perubahan besar pada sektor pemain asing.

"Mengenai skuat, khususnya untuk pemain asing, kemungkinan akan ada banyak perubahan. Namun, untuk pemain lokal, keinginan saya adalah tetap mempertahankan dan merangkul sebagian besar dari mereka," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Persija akan melakukan revolusi di komposisi pemain asing setelah berpisah dengan tujuh legiun impor sekaligus.