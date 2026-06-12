JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persija Jakarta Melepas 7 Pemain Asing, STY Mulai Susun Kekuatan Baru

Persija Jakarta Melepas 7 Pemain Asing, STY Mulai Susun Kekuatan Baru

Jumat, 12 Juni 2026 – 10:30 WIB
Persija Jakarta Melepas 7 Pemain Asing, STY Mulai Susun Kekuatan Baru - JPNN.com Jateng
Pelatih baru Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan akan tampil dengan wajah baru saat mengarungi Super League musim 2026/27.

Kepergian tujuh pemain asing membuat Macan Kemayoran memiliki ruang besar untuk melakukan perombakan skuad. Situasi tersebut sekaligus membuka peluang hadirnya tujuh nama baru yang akan menjadi bagian dari proyek besar Shin Tae-yong.

Pelatih anyar Persija itu bersama manajemen klub kini tengah menyusun fondasi tim yang diharapkan mampu bersaing di papan atas dan mengakhiri musim dengan prestasi yang lebih baik.

Baca Juga:

Shin menegaskan dirinya aktif berdiskusi dengan manajemen terkait arah pembangunan tim, termasuk soal perekrutan pemain berkualitas.

"Saya terus berdiskusi dengan pemilik klub. Saya terus meyakinkan bahwa jika liga ingin berkembang, kami harus mendatangkan pemain-pemain bagus. Kami harus mengambil peran sebagai pelopor atau pemimpin dalam memajukan liga ini," kata Shin Tae-yong, Jumat (12/6).

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga mengisyaratkan bakal terjadi perubahan besar pada sektor pemain asing.

Baca Juga:

"Mengenai skuat, khususnya untuk pemain asing, kemungkinan akan ada banyak perubahan. Namun, untuk pemain lokal, keinginan saya adalah tetap mempertahankan dan merangkul sebagian besar dari mereka," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Persija akan melakukan revolusi di komposisi pemain asing setelah berpisah dengan tujuh legiun impor sekaligus.

Persija akan tampil dengan wajah baru musim depan. Shin Tae-yong mendapat kewenangan penuh menyusun skuad setelah tujuh pemain asing hengkang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persija jakarta shin tae yong super league liga 1 indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU