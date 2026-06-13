Dipercaya Lagi, Mario Lemos Siap Bawa Persijap Naik Kelas Musim Depan

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara tak ingin hanya menjadi tim pelengkap di Super League musim 2026/2027.

Setelah berhasil mempertahankan status di kasta tertinggi musim lalu, Laskar Kalinyamat kini mulai membidik target yang lebih ambisius bersama pelatih Mario Lemos yang resmi dipertahankan untuk musim depan.

Keputusan memperpanjang kontrak pelatih asal Portugal itu diambil setelah keberhasilannya membawa Persijap bertahan di kompetisi level tertinggi sepak bola Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Mario jauh lebih besar. "Saat menyambut musim yang baru, kami melangkah maju dengan penuh percaya diri, tetap fokus, bekerja keras, dan mengejar tujuan kita bersama-sama," kata Mario Lemos, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (13/6).

Persijap menilai Mario merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan proyek klub karena telah memahami karakter pemain, kultur tim, serta atmosfer sepak bola Jepara.

Dengan fondasi yang sudah terbentuk, manajemen berharap performa tim dapat meningkat dan mampu bersaing lebih kompetitif pada musim mendatang.

Presiden Persijap Jepara M. Iqbal Hidayat mengakui ekspektasi publik terhadap tim kini berubah.

Jika musim lalu fokus utama adalah bertahan dari ancaman degradasi, maka musim depan Persijap dituntut menunjukkan prestasi yang lebih baik.