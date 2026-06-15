Jepang Curi Poin Dramatis dari Belanda, Moriyasu Sedikit Kecewa, tetapi...

jateng.jpnn.com - Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku sedikit kecewa setelah timnya gagal mengamankan kemenangan saat bermain imbang 2-2 melawan Belanda pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026.

Meski hanya meraih satu poin, Moriyasu tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya yang mampu bangkit dua kali dari situasi tertinggal dalam pertandingan yang berlangsung di Dallas Stadium tersebut.

"Saya kecewa karena kami gagal meraih kemenangan. Namun, meskipun dua kali tertinggal, para pemain tidak pernah menyerah dan berjuang keras bersama sebagai sebuah tim," kata Moriyasu seperti dikutip dari laman resmi FIFA, Senin (15/6).

Jepang berhasil menghindari kekalahan berkat gol Daichi Kamada pada menit ke-89. Gol tersebut memastikan Samurai Biru membawa pulang satu poin setelah sempat berada dalam posisi sulit sepanjang pertandingan.

Menurut Moriyasu, hasil tersebut lahir dari kerja kolektif seluruh pemain yang mampu menjalankan rencana pertandingan dengan baik.

Jepang, kata dia, tampil disiplin saat bertahan dan meningkatkan intensitas permainan ketika mendapat peluang menyerang.

"Mendapatkan satu poin memang sedikit mengecewakan, tetapi kami mampu meraih hasil ini melalui usaha kolektif. Kami bertahan dengan sabar lalu mencoba tampil lebih agresif saat menyerang. Para pemain menjalankan apa yang telah kami rencanakan dan persiapkan," ujarnya.

Hasil imbang itu membuat Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi satu poin di klasemen sementara Grup F.