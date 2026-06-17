Persebaya Umumkan 5 Pemain Baru, Ada Tiga Mantan Pilar PSM Makassar

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusannya menyambut Super League musim 2026/2027. Green Force resmi mengumumkan perekrutan lima pemain lokal baru yang diproyeksikan menambah kekuatan skuad dalam persaingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kelima pemain yang diperkenalkan Persebaya adalah penjaga gawang Reza Arya Pratama, bek Syahrul Lasinari, gelandang Dicky Kurniawan, penyerang Ricky Pratama, serta bek kiri Yusuf Meilana.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi klub pada Selasa (16/6). Manajemen memastikan seluruh pemain telah menjalani serangkaian tes medis sebelum resmi menandatangani kontrak bersama Green Force.

"Mereka berlima hari ini sah menjadi pemain Persebaya. Sebelumnya, kelima pemain tersebut sudah melakoni serangkaian tes medis," tulis Persebaya.

Dari lima nama tersebut, tiga pemain didatangkan dari PSM Makassar. Mereka adalah Reza Arya Pratama yang berposisi sebagai penjaga gawang, Syahrul Lasinari di lini belakang, serta penyerang muda Ricky Pratama.

Selain memboyong tiga pemain PSM, Persebaya juga berhasil memulangkan Dicky Kurniawan. Gelandang kelahiran Surabaya itu sebelumnya memperkuat Persijap Jepara dan kini kembali mengenakan seragam klub kebanggaan Bonek.

Sementara itu, sektor kiri pertahanan diperkuat dengan kedatangan Yusuf Meilana. Pemain berusia 28 tahun tersebut memiliki pengalaman bersama Bali United dan Persik Kediri pada musim lalu.

Manajemen Persebaya berharap para pemain anyar dapat segera beradaptasi dengan atmosfer tim dan memberikan kontribusi maksimal sepanjang musim.