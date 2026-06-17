Hattrick ke Gawang Aljazair, Messi Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia

jateng.jpnn.com - Kapten timnas Argentina Lionel Messi mengukir beberapa rekor Piala Dunia setelah membuat hattrick saat membawa skuadnya mengalahkan Aljazair 3-0 pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City, Rabu pagi WIB.

Dikutip dari FIFA, dengan tiga golnya itu, Messi menjadi pencetak hattrick tertua dalam sejarah Piala Dunia. Saat membuat trigol tersebut, Messi berusia 38 tahun 357 hari.

Dia melampaui pemegang rekor sebelumnya Cristiano Ronaldo yang membuat hattrick ketika berumur 33 tahun dan 130 hari saat melawan Spanyol pada tahun 2018.

Messi kini sudah mengoleksi 16 gol sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia 2026, menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa kompetisi tersebut yang dipegang eks penyerang timnas Jerman Miroslav Klose.

Kemudian, dengan catatan 16 gol di Piala Dunia, Messi menjadi pencetak gol terbanyak Argentina di turnamen empat tahunan itu, diikuti oleh Gabriel Batistuta (10 gol), Diego Maradona (delapan gol), Guillermo Stabile (delapan gol), Mario Kempes (enam gol) dan Gonzalo Higuain (lima gol).

Hattrick ke gawang Aljazair juga membuat Messi menjadi pencetak gol terbanyak Amerika Selatan di final dunia, melampaui legenda Brasil Ronaldo (15).

Dengan dua gol dari jarak jauh di Kansas City, Messi menambahkan gol kelima dan keenamnya dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Dengan demikian, Messi melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Brasil Rivellino (lima gol).

Gol jarak jauh ikon Albiceleste tersebut sebelumnya dicetak melawan Bosnia dan Herzegovina, Iran serta Nigeria pada tahun 2014, dan Meksiko pada tahun 2022.