Real Madrid Datangkan Bernardo Silva

jateng.jpnn.com, MADRID - Real Madrid membuat gebrakan pada bursa transfer musim panas 2026. Klub raksasa Spanyol itu resmi mengumumkan kedatangan gelandang serang tim nasional Portugal, Bernardo Silva, yang bergabung dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan Manchester City.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu, Real Madrid mengonfirmasi bahwa pemain berusia 31 tahun tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi dua musim dan akan berseragam Los Blancos hingga 30 Juni 2028.

“Real Madrid C.F. dan Bernardo Silva telah mencapai kesepakatan baginya untuk menjadi pemain Real Madrid selama dua musim ke depan, hingga 30 Juni 2028,” tulis klub dalam pengumuman resminya.

Kedatangan Bernardo Silva menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini tengah Madrid. Mantan pemain AS Monaco itu dikenal sebagai salah satu gelandang serang paling konsisten di Eropa dalam beberapa tahun terakhir berkat visi bermain, kreativitas, dan kemampuannya mengisi berbagai posisi di sektor menyerang.

Bernardo menjadi rekrutan kedua yang diumumkan Real Madrid pada jendela transfer kali ini. Sebelumnya, Los Blancos telah lebih dahulu mengamankan tanda tangan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea.

Aktivitas transfer tersebut menjadi bagian dari upaya besar Madrid membangun ulang skuad setelah dua musim terakhir gagal meraih trofi.

Di bawah arahan pelatih Jose Mourinho yang kembali menangani tim, manajemen klub bergerak agresif untuk memperkuat hampir seluruh lini.

Perombakan skuad Madrid diperkirakan belum berhenti. Dalam waktu dekat, klub ibu kota Spanyol itu disebut akan mengumumkan kedatangan dua pemain bertahan, yakni bek Liverpool Ibrahima Konate dan bek sayap Inter Milan Denzel Dumfries.