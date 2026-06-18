PSIS Semarang Pulangkan Hari Nur & Datangkan Abimanyu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang mulai menunjukkan keseriusannya menatap kompetisi Championship 2026/2027. Setelah berhasil bertahan di kasta kedua musim lalu, Laskar Mahesa Jenar langsung bergerak di bursa transfer dengan memulangkan legenda hidup klub Hari Nur Yulianto dan merekrut mantan gelandang timnas Indonesia Syahrian Abimanyu.

Kepulangan Hari Nur menjadi kabar yang paling menyentuh hati suporter PSIS. Penyerang yang akrab disapa HNY itu bukan sekadar pemain bagi Mahesa Jenar, melainkan simbol loyalitas dan salah satu ikon terbesar dalam sejarah klub.

Setelah sempat memperkuat Malut United FC dan PSPS Riau, Hari Nur memutuskan kembali ke klub yang membesarkan namanya. Pada musim mendatang, pemain berusia 36 tahun itu kembali mengenakan nomor punggung 22, nomor yang identik dengan perjalanan panjangnya bersama PSIS.

Bagi Panser Biru dan Snex, kembalinya HNY bukan hanya soal tambahan tenaga di lini depan. Kepulangannya menghadirkan kembali memori, kedekatan emosional, sekaligus harapan baru setelah musim lalu yang penuh perjuangan.

Asisten Manajer PSIS Semarang Moch Reza Handhika mengatakan kehadiran Hari Nur menjadi bagian penting dari upaya membangun kembali mentalitas tim yang sempat terpuruk.

"Didatangkannya HNY menjadi bukti nyata keseriusan manajemen dalam membawa PSIS kembali bersaing dan mewujudkan target promosi ke Super League musim depan," kata Reza, Rabu (17/6).

Tak berhenti sampai di situ, PSIS kembali membuat kejutan dengan mendatangkan Syahrian Abimanyu. Kehadiran gelandang berpengalaman itu menjadi sinyal bahwa Mahesa Jenar tidak sekadar ingin bertahan di Championship, tetapi berambisi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Reza menilai Abimanyu memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter yang dibutuhkan tim untuk bersaing dalam perebutan tiket promosi.