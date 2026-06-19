Shin Tae-yong Tegas, Pemain yang Sombong Tak Punya Tempat di Persija

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memberikan pesan tegas terkait kriteria pemain yang akan menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran untuk menghadapi musim 2026/27.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa kualitas teknis bukan satu-satunya faktor penentu dalam memilih pemain.

Menurut dia, mentalitas, kerja keras, dan kemauan berkorban demi tim justru menjadi aspek yang tidak bisa ditawar.

Shin mengaku tidak tertarik dengan pemain yang hanya mengandalkan nama besar atau kemampuan individu, tetapi enggan bekerja keras untuk kepentingan tim.

"Kami butuh pemain yang mau berkorban untuk Persija. Pemain yang merasa 'siapa saya' dengan pundak yang kaku, tidak mau berkorban untuk tim, hanya berdiri diam dan tidak berlari keras di lapangan. Pemain-pemain seperti itu tidak akan saya pilih," ujar Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan filosofi sepak bola yang dipegangnya selalu menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan individu.

Menurut Shin, pengorbanan pemain dapat terlihat dari kesediaan mereka membantu tim dalam segala situasi, termasuk ketika harus turun membantu pertahanan meski berposisi sebagai penyerang.

Dia mencontohkan seorang striker ideal tidak hanya dituntut mencetak gol, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk mengejar bola dan melakukan tekanan ketika tim kehilangan penguasaan.