Carlos Franca Tinggalkan Persijap, Punya Pesan Menyentuh untuk Warga Jepara

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara dipastikan kehilangan salah satu pemain andalannya untuk menghadapi Super League 2026/27. Winger asal Brasil Carlos Franca resmi berpisah dengan Laskar Kalinyamat setelah kedua belah pihak sepakat tidak melanjutkan kerja sama.

Kepastian tersebut diumumkan manajemen Persijap Jepara pada Kamis (18/6) malam melalui keterangan resmi klub.

Manajemen menjelaskan keputusan itu diambil melalui komunikasi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati. Setelah semusim menjadi bagian dari Persijap, Carlos Franca meninggalkan jejak yang cukup berkesan bagi klub maupun suporter.

Selama tampil di BRI Super League 2025/26, pemain berusia 30 tahun itu menunjukkan performa konsisten. Franca mencatatkan 10 gol dan tiga assist, serta membukukan lebih dari 2.430 menit bermain bersama Persijap.

Tak hanya memberikan kontribusi di atas lapangan, Franca juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan manajemen, rekan setim, hingga para pendukung setia Laskar Kalinyamat.

Manajemen Persijap menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan sang pemain selama membela klub kebanggaan masyarakat Jepara tersebut.

Dalam pesan perpisahannya, Carlos Franca mengaku membawa banyak kenangan indah selama tinggal di Indonesia bersama keluarganya.

"Saya dan keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jepara, yang telah menerima kami dengan begitu hangat sejak hari pertama. Kami merasa seperti di rumah sendiri," ujar Franca.