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Persib Bandung Masuk Grup Neraka di ACC 2026/27, Igor Tolic Antusias

Sabtu, 20 Juni 2026 – 11:00 WIB
Persib Bandung Masuk Grup Neraka di ACC 2026/27, Igor Tolic Antusias - JPNN.com Jateng
Pelatih anyar Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan menghadapi tantangan berat pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27. Hasil undian menempatkan Maung Bandung di Grup B yang dihuni sejumlah klub elite Asia Tenggara.

Sebagai juara BRI Super League 2025/26, Persib akan bersaing dengan Lion City Sailors FC (Singapura), Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Svay Rieng FC (Kamboja), Port FC (Thailand), serta pemenang play-off antara Ezra FC (Laos) dan Shan United FC (Myanmar).

Pelatih Persib Igor Tolic menilai kompetisi tersebut akan menjadi ujian besar bagi timnya. Selain tampil di AFC Champions League Two (ACL 2), Persib juga harus menghadapi klub-klub terbaik Asia Tenggara yang memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni.

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"Ini merupakan kompetisi baru bagi kami yang nantinya mempertemukan tim-tim terkuat dari Asia Tenggara. Kami senang bisa bersaing di level tinggi dan berada di panggung besar ini," kata Igor Tolic, Sabtu (20/6).

Meski dihadapkan pada lawan-lawan tangguh, pelatih asal Kroasia itu tidak gentar. Dia justru melihat ACC sebagai kesempatan bagi Persib untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan tim.

Persib dijadwalkan memulai persiapan pramusim pada Juli mendatang. Igor mulai mengevaluasi sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki setelah mengamati perjalanan tim dalam beberapa musim terakhir.

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Sebagai asisten Bojan Hodak saat Persib meraih gelar juara dua musim beruntun, Igor memahami betul kekuatan maupun kelemahan skuad Maung Bandung saat ini.

Karena itu, dia membuka peluang melakukan penambahan pemain guna memperkuat kedalaman skuad apabila Persib sudah terbebas dari sanksi larangan registrasi pemain yang dijatuhkan FIFA.

Persib Bandung dipastikan menghadapi tantangan berat pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.
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TAGS   persib bandung persib ASEAN Club Championship igor tolic

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