Ada Opsi Perpanjangan Kontrak, Federico Barba Memilih Meninggalkan Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali melepas salah satu pemain pentingnya setelah memastikan gelar juara BRI Super League 2025/26. Kali ini, bek asal Italia Federico Barba resmi berpisah dengan Maung Bandung setelah kontraknya berakhir pada 19 Juni 2026.

Meski memiliki opsi perpanjangan kontrak, Barba memilih tidak melanjutkan kebersamaannya dengan Persib. Keputusan tersebut diambil demi kembali ke Eropa agar bisa lebih dekat dengan keluarganya.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan Barba selama satu musim berseragam biru.

Menurutnya, pemain berusia 33 tahun itu menjadi salah satu sosok penting di balik keberhasilan Persib mempertahankan dominasi dan meraih gelar juara.

"Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib. Dalam waktu yang relatif singkat, Barba mampu menunjukkan kualitas, karakter, dan profesionalisme yang membantu tim mencapai target besar musim ini," ujar Adhitia.

Barba bergabung dengan Persib pada awal musim dan menjalani debutnya di kompetisi saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima. Sejak saat itu, ia menjadi pilihan utama di lini belakang Maung Bandung.

Sepanjang musim BRI Super League 2025/26, mantan pemain Como 1907 tersebut tampil dalam 28 pertandingan dengan catatan lima gol dan satu assist.

Dia juga mencatatkan total 2.197 menit bermain. Sementara di ajang AFC Champions League Two, Barba tampil dalam tujuh pertandingan dan menjadi salah satu andalan Persib di level Asia.