Real Madrid Buka Suara Soal Michael Olise

jateng.jpnn.com, MADRID - Real Madrid angkat bicara terkait rumor transfer yang mengaitkan mereka dengan gelandang Bayern Muenchen Michael Olise.

Klub raksasa Spanyol itu menegaskan tidak pernah melakukan pendekatan kepada pemain tim nasional Prancis tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Sabtu (21/6), Los Blancos membantah berbagai laporan media yang menyebut mereka tengah berupaya mendatangkan Olise pada bursa transfer musim panas ini.

"Mengingat informasi yang diterbitkan di berbagai media mengenai ketertarikan klub kami kepada pemain Bayern Muenchen Michael Olise, Real Madrid menegaskan tidak memiliki kontak langsung dengan pemain sepak bola yang disebutkan sebelumnya itu, perwakilannya, atau individu dalam lingkarannya," tulis Real Madrid.

Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu juga menegaskan hubungannya dengan Bayern Muenchen selama ini berjalan sangat baik. Karena itu, Madrid menyayangkan munculnya spekulasi yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan.

"Kedua klub selalu mempertahankan hubungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati," lanjut pernyataan tersebut.

Nama Olise memang sedang menjadi sorotan setelah tampil impresif bersama Bayern Muenchen. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi salah satu motor serangan Die Roten berkat kreativitas dan kontribusinya di lini depan.

Performa konsistennya membuat sejumlah klub elite Eropa dikabarkan tertarik untuk memboyong mantan pemain Crystal Palace tersebut. Namun Bayern dikabarkan tidak memiliki niat membuka negosiasi untuk melepas salah satu aset berharganya itu.