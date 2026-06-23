Pratama Arhan Resmi Tinggalkan Bangkok United, Pulang ke Liga Indonesia?

jateng.jpnn.com - Bek sayap Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi berpisah dengan klub Liga Thailand Bangkok United pada bursa transfer musim panas 2026. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh klub melalui akun media sosial resminya, Senin (22/6).

Perpisahan terjadi setelah kontrak Arhan bersama Bangkok United berakhir dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim depan.

"True Bangkok United ingin mengucapkan terima kasih kepada Pratama Arhan atas dedikasi dan profesionalismenya selama berada di klub. Semoga sukses dan beruntung dalam perjalanan kariernya di masa depan," tulis Bangkok United dalam pernyataannya.

Arhan bergabung dengan Bangkok United pada paruh kedua musim 2024/2025. Kehadirannya sempat memberikan warna baru di sektor sayap tim berjuluk The Angels tersebut.

Pada musim pertamanya, pemain asal Blora, Jawa Tengah itu mencatatkan 15 penampilan di berbagai kompetisi dengan torehan empat assist dari total 618 menit bermain.

Sementara pada musim 2025/2026, Arhan kembali tampil dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan dua assist. Namun, kontribusinya tidak maksimal karena beberapa kali harus menepi akibat cedera. Sepanjang musim, dia hanya mencatatkan 850 menit bermain.

Sebelum berlabuh di Thailand, Arhan sempat merantau ke Jepang bersama Tokyo Verdy dan kemudian melanjutkan karier di Korea Selatan bersama Suwon FC.

Sayangnya, kesempatan bermain yang terbatas membuatnya kesulitan menunjukkan performa terbaik di kedua klub tersebut.