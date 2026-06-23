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Persis Solo Mulai Berbenah, Mesin Gol Persija U-20 Didatangkan

Selasa, 23 Juni 2026 – 18:45 WIB
Persis Solo Mulai Berbenah, Mesin Gol Persija U-20 Didatangkan - JPNN.com Jateng
Persis Solo merekrut top skor EPA 2025/26 Ahmad Mujadid. Foto: persissolo.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi Championship 2026/27 setelah terdegradasi dari BRI Super League musim lalu. Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan penyerang muda Ahmad Mujadid guna memperkuat lini depan.

Pemain berusia 18 tahun tersebut merupakan jebolan Akademi Persija Jakarta. Namanya mencuri perhatian setelah mengantar Persija U-20 menjuarai Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/26.

Tak hanya itu, Mujadid juga tampil tajam sepanjang musim. Dia sukses menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 27 gol dan dua assist dari 29 pertandingan bersama Persija U-20.

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Mujadid mengaku sangat antusias bisa bergabung dengan Persis. Apalagi, dirinya merupakan putra asli Solo Raya sehingga kesempatan membela klub kebanggaan daerahnya menjadi kebanggaan tersendiri.

"Senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bergabung dengan Persis. Apalagi saya asli Kota Solo, jadi bisa membela tanah kelahiran sendiri," kata Mujadid.

Dia berharap kehadirannya dapat membantu Persis bangkit dan kembali bersaing di papan atas. Target utamanya adalah membawa Laskar Sambernyawa kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

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"Targetnya tetap bisa mengembalikan Persis ke Super League dan membantu tim menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Adik kandung mantan pemain Persis, Muhammad Isa, itu juga berharap seluruh pemain, ofisial, dan suporter dapat bersatu demi mewujudkan target promosi pada musim depan.

Persis Solo merekrut top skor EPA 2025/26 Ahmad Mujadid. Penyerang asal Solo Raya itu bertekad membawa Laskar Sambernyawa kembali ke Super League.
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TAGS   persis solo persis persija u-20 liga 2 indonesia

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