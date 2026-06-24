Persib Bandung Lepas Sergio Castel, Era Igor Tolic Mulai Bentuk Skuad Baru untuk ACL 2

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali melakukan perombakan skuad setelah memastikan gelar juara BRI Super League 2025/26. Kali ini, Maung Bandung resmi berpisah dengan penyerang asal Spanyol Sergio Castel, setelah kontraknya berakhir.

Keputusan tersebut diumumkan pada Senin (22/6). Sergio menjadi pemain asing ketiga yang meninggalkan Persib pada bursa transfer kali ini setelah sebelumnya Layvin Kurzawa dan Federico Barba dipastikan tidak lagi memperkuat tim kebanggaan Bobotoh tersebut.

Sergio Castel didatangkan pada paruh kedua musim lalu saat Persib mengalami krisis di lini depan. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kedalaman skuad menyusul cedera yang dialami dua penyerang utama, Andrew Jung dan Ramon Tanque.

Namun, perjalanan Sergio bersama Persib tidak berjalan sesuai harapan. Dalam enam penampilan yang dijalaninya, striker berusia 30 tahun itu gagal mencatatkan satu gol pun untuk Maung Bandung.

Meski demikian, manajemen Persib tetap memberikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan pemain asal Spanyol tersebut selama menjadi bagian dari tim juara.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan berpisah diambil secara bersama-sama setelah melalui pembicaraan antara manajemen, tim pelatih, dan pihak pemain.

"Kami menghormati dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Sergio Castel selama menjadi bagian dari Persib. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan pihak Sergio, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim berikutnya," kata Adhitia.

Kepergian Sergio sekaligus menjadi sinyal bahwa Persib mulai membangun komposisi skuad sesuai kebutuhan pelatih baru Igor Tolic. Juru taktik asal Kroasia itu kini memiliki ruang lebih besar untuk menentukan pemain yang akan dipertahankan maupun direkrut menghadapi musim 2026/27.