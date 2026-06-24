PSIS Semarang Tambah Kekuatan, Datangkan Dua Bek Eks Garudayaksa FC

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026/27. Setelah menunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih kepala dan mendatangkan sejumlah pemain anyar, Laskar Mahesa Jenar kembali mengumumkan perkembangan terbaru terkait komposisi skuadnya.

Manajemen PSIS resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang Rizky Darmawan untuk musim depan. Kepastian tersebut diumumkan pada Senin (22/6) malam dan membuat kiper berusia 32 tahun itu memasuki tahun keempatnya bersama klub kebanggaan Kota Semarang.

Rizky mengaku bersyukur masih mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian dari PSIS. Menurutnya, kebersamaan selama beberapa musim terakhir telah membangun ikatan emosional yang kuat dengan Mahesa Jenar.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa kembali dipercaya oleh PSIS. Ini akan menjadi tahun keempat saya bersama tim ini dan tentunya saya ingin memberikan kontribusi terbaik untuk PSIS," ujar Rizky.

Tak sekadar bertahan, mantan kiper Persela Lamongan itu juga membawa misi besar pada musim depan. Rizky bertekad membantu PSIS kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional setelah klub tersebut terdegradasi pada musim 2024/25.

"Saya punya target pribadi dan juga target bersama tim. Saya ingin membawa PSIS kembali ke Super League. Karena saya merasakan langsung saat tim mengalami degradasi pada musim 2024/25," lanjutnya.

Dengan bertahannya Rizky, PSIS kini telah memiliki dua penjaga gawang untuk mengarungi musim depan. Sebelumnya, manajemen juga telah memastikan kepulangan kiper asal Semarang, Ray Redondo, yang musim lalu membela Garudayaksa FC.

Tak hanya memperkuat sektor penjaga gawang, PSIS juga mulai membenahi lini pertahanan. Mahesa Jenar resmi merekrut dua bek baru asal Bali, yakni Agus Nova dan Komang Tri.