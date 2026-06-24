Ronaldo Tak Memikirkan Rekor Pribadi, Perkembangan Portugal Jauh Lebih Penting

jateng.jpnn.com - Kapten Portugal Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan pada Piala Dunia 2026. Dua gol yang dicetaknya saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0 di laga kedua Grup K bukan hanya mengantar timnya ke puncak klasemen, tetapi juga melahirkan sejumlah rekor bersejarah.

Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia berbeda.

Penyerang berusia 41 tahun itu juga mempertegas statusnya sebagai pencetak gol terbanyak Portugal di ajang Piala Dunia serta menjadi pemain tertua yang mampu mencetak dua gol dalam satu pertandingan turnamen empat tahunan tersebut.

Meski kembali menorehkan catatan individu yang mengesankan, Ronaldo menegaskan bahwa pencapaian pribadi bukanlah fokus utamanya.

Baginya, kemenangan tim dan perkembangan permainan Portugal jauh lebih penting dibanding deretan rekor yang berhasil diukir.

"Saya sangat bahagia. Namun bagi saya, yang paling penting adalah kerja keras kami dan kepercayaan diri yang kami tunjukkan," kata Ronaldo seperti dikutip dari FIFA, Rabu (24/6).

Menurut pemain Al-Nassr tersebut, Portugal tampil jauh lebih baik dibanding pertandingan pertama saat ditahan Kongo. Dia melihat adanya peningkatan signifikan dalam permainan tim asuhan Roberto Martinez.

"Tim bermain sangat baik dan mengalami banyak peningkatan. Tentu saja, secara pribadi rekor-rekor selalu menyenangkan, tetapi tujuan saya selalu membantu tim nasional mencapai target yang telah ditetapkan," lanjutnya.