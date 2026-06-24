Pelatih Prancis Didier Deschamps Berduka, Absen di Laga Terakhir Fase Grup

jateng.jpnn.com - Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps dipastikan tidak akan mendampingi Les Bleus pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026 melawan Norwegia.

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengumumkan Deschamps harus kembali ke negaranya setelah menerima kabar duka mengenai wafatnya sang ibu. Pelatih yang membawa Prancis juara dunia 2018 itu akan menghadiri prosesi pemakaman keluarganya sebelum kembali bergabung dengan tim.

"Didier Deschamps tidak akan dapat memimpin sesi latihan menjelang pertandingan Norwegia melawan Prancis. Dia juga akan absen pada laga terakhir Grup I," tulis FFF dalam pernyataan resminya.

Kabar duka tersebut diterima Deschamps pada Selasa pagi. Setelah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Prancis, ia memutuskan meninggalkan kamp latihan tim nasional untuk pulang ke Prancis.

Selama kepergian Deschamps, tugas memimpin skuad Les Bleus akan diemban oleh asisten pelatih Guy Stephan. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Deschamps dan Presiden FFF Philippe Diallo yang saat ini berada bersama tim di lokasi turnamen.

"Deschamps telah mempercayakan tanggung jawab memimpin skuad kepada asisten pelatih Guy Stephan hingga dirinya kembali," tulis FFF.

Absennya Deschamps tidak mengubah posisi Prancis di klasemen sementara Grup I. Les Bleus sudah memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih dua kemenangan beruntun pada fase grup.

Prancis mengawali turnamen dengan menundukkan Senegal 3-1 sebelum melanjutkan performa impresif melalui kemenangan 3-0 atas Irak.