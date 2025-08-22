Kiper Asal Wales Adam Przybek Tinggalkan Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mulai melakukan penataan skuad menghadapi musim 2026/2027. Salah satu langkah yang diambil adalah mengakhiri kerja sama dengan kiper asing asal Wales Adam Przybek.

Kepastian berakhirnya kebersamaan kedua pihak diumumkan Persib setelah kompetisi 2025/2026 tuntas. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan masa depan karier sang pemain serta kebutuhan klub ke depan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan manajemen selalu membuka ruang bagi pemain untuk mendapatkan kesempatan berkembang, termasuk ketika harus mengambil keputusan berpisah.

Menurutnya, proses komunikasi telah berlangsung dengan baik hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim mendatang.

"Setiap pemain tentu membutuhkan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Persib dan Adam bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama," ujar Adhitia, Rabu (24/6).

Meski minim menit bermain, Adam disebut tetap menunjukkan profesionalisme tinggi sepanjang musim. Situasi tidak mudah sempat dihadapi kiper berusia 26 tahun itu ketika namanya harus tersingkir dari daftar pemain Super League akibat terbatasnya kuota pemain asing.

Namun kondisi tersebut tidak mengubah sikapnya di dalam tim. Adam tetap mengikuti program latihan secara penuh, menjaga kebugaran, dan memberikan dukungan kepada rekan-rekannya hingga kompetisi berakhir.

Manajemen Persib menilai kontribusi seorang pemain tidak selalu tercermin dari jumlah pertandingan yang dimainkan. Kehadiran Adam di ruang ganti dan komitmennya selama menjalani musim dinilai turut membantu perjalanan tim dalam menghadapi berbagai tantangan.