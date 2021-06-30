Declan Rice Sebut Situasi Inggris di Piala Dunia Belum Mengkhawatirkan

jateng.jpnn.com, BOSTON - Hasil imbang tanpa gol melawan Ghana belum menggoyahkan keyakinan skuad Inggris di Piala Dunia 2026. Gelandang Declan Rice menegaskan timnya masih berada di jalur yang tepat untuk melangkah ke babak berikutnya.

Inggris harus berbagi angka setelah gagal membongkar pertahanan Ghana pada laga kedua Grup L yang berlangsung di Stadion Boston, Rabu (25/6) WIB.

Meski kehilangan kesempatan mengamankan tiket lebih cepat, Rice menilai situasi belum mengkhawatirkan.

Menurut pemain Arsenal itu, Inggris masih memiliki peluang besar untuk finis di puncak klasemen grup apabila mampu meraih kemenangan pada pertandingan terakhir melawan Panama.

"Kami harus tetap positif dan menatap langkah ke depan. Kami masih mempunyai peluang besar untuk menjadi pemuncak klasemen dengan menang atas Panama," kata Rice.

Rice mengakui timnya kesulitan mengembangkan permainan karena Ghana tampil sangat disiplin dalam bertahan. Formasi rapat yang diterapkan wakil Afrika tersebut membuat Harry Kane dan kolega kesulitan menemukan ruang di area berbahaya.

Dia bahkan memberikan pujian kepada lini belakang Ghana yang dinilai mampu menjalankan strategi dengan sangat baik sepanjang pertandingan.

"Kami harus memberikan apresiasi pada Ghana. Mereka bermain 5-4-1 ketika tanpa bola dan bertahan begitu rapat," ujarnya.