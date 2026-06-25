Tottenham Siap Gelontorkan Rp1,9 Triliun untuk Mateus Fernandes, MU Mengintai

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Tottenham Hotspur menunjukkan keseriusan memperkuat lini tengah menjelang musim 2026/2027. Klub asal London Utara itu dikabarkan siap mengajukan tawaran besar untuk memboyong gelandang West Ham United Mateus Fernandes.

Menurut laporan Sky Sports, Spurs bersedia menggelontorkan dana hingga £85 juta atau sekitar Rp1,9 triliun demi mendapatkan tanda tangan pemain internasional Portugal tersebut.

Fernandes disebut ingin kembali tampil di Premier League setelah West Ham terdegradasi pada akhir musim lalu.

Namun, Tottenham tidak sendirian dalam perburuan pemain berusia 21 tahun itu. Manchester United juga masih memantau situasi dan mempertimbangkan langkah untuk ikut bersaing mendapatkan mantan pemain Southampton tersebut.

Sebelumnya, Setan Merah dikabarkan menilai Fernandes berada di kisaran harga £60 juta. Akan tetapi, perkembangan pasar transfer membuat klub Old Trafford berpotensi menaikkan nilai tawarannya.

Selain Fernandes, Tottenham dan Manchester United juga memiliki target yang sama, yakni gelandang Bournemouth Alex Scott. Pemain berusia 22 tahun itu bahkan turut masuk radar Arsenal pada bursa transfer musim panas ini.

Meski mendapat minat dari sejumlah klub elite, Bournemouth masih berupaya mempertahankan Scott. Manajemen The Cherries disebut telah membuka pembicaraan kontrak baru agar sang pemain tetap menjadi bagian penting proyek pelatih Marco Rose.

Di sisi lain, Tottenham juga belum menyerah dalam upaya mendatangkan gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Klub yang kini ditangani Roberto De Zerbi itu sebelumnya telah mengajukan tawaran bernilai hampir £80 juta, tetapi ditolak Newcastle.