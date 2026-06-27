Iran Tertahan di Peringkat Tiga, Nasib Lolos ke 32 Besar Bergantung pada Grup Lain

jateng.jpnn.com, SEATTLE - Timnas Iran belum bisa bernapas lega meski berhasil menghindari kekalahan pada laga terakhir Grup G Piala Dunia 2026.

Hasil imbang 1-1 melawan Mesir membuat Team Melli harus menunggu kepastian nasib mereka dari pertandingan di grup lain.

Tambahan satu poin membuat Iran menutup fase grup dengan koleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Raihan tersebut menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen akhir Grup G, sehingga peluang lolos ke babak 32 besar kini bergantung pada perhitungan tim peringkat ketiga terbaik.

Pelatih Iran Amir Ghalenoei mengaku tetap bangga terhadap perjuangan para pemainnya. Menurut dia, skuadnya telah menunjukkan semangat juang tinggi meski berada dalam situasi yang tidak mudah sepanjang turnamen.

"Pemain memberikan segalanya dalam situasi yang sangat sulit dan kini kami harus menunggu serta berharap hasil di grup lain berpihak kepada kami," ujar Ghalenoei seusai pertandingan.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Lumen, Seattle, Sabtu (27/6), Iran sempat berada dalam posisi tertinggal setelah Mesir mencetak gol cepat melalui Mahmoud Saber ketika pertandingan baru berjalan lima menit.

Namun Team Melli merespons dengan baik. Hanya sembilan menit berselang, Ramin Rezaeian berhasil menyamakan kedudukan dan menghidupkan kembali harapan Iran untuk meraih hasil maksimal.

Iran sebenarnya nyaris pulang dengan kemenangan dramatis. Pada masa injury time, Shoja Khalilzadeh sempat membobol gawang Mesir dan memicu selebrasi para pemain serta pendukung Iran.