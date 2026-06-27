Piala Dunia 2026: Tanjung Verde Mencatatkan Sejarah, Tembus 32 Besar Tanpa Kemenangan

jateng.jpnn.com - Salah satu kisah paling mengejutkan di fase grup Piala Dunia 2026 datang dari Tanjung Verde. Tim debutan asal Afrika itu berhasil mengamankan tempat di babak 32 besar setelah menahan Arab Saudi tanpa gol pada laga terakhir Grup H, Sabtu WIB.

Hasil imbang tersebut cukup untuk mengantar Tanjung Verde finis di posisi kedua klasemen akhir Grup H dengan koleksi tiga poin.

Meski tidak mencatat satu pun kemenangan, mereka mampu mengungguli sejumlah pesaing berpengalaman berkat konsistensi sepanjang fase grup.

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Keberhasilan itu terasa semakin spesial karena Tanjung Verde menjalani turnamen ini sebagai pendatang baru di panggung terbesar sepak bola dunia.

Perjalanan mereka dimulai dengan hasil mengejutkan saat menahan Spanyol 0-0. Setelah itu, Tanjung Verde kembali menunjukkan daya juang tinggi dengan bermain imbang 2-2 melawan Uruguay.

Pada pertandingan penentuan menghadapi Arab Saudi di Stadion NRG, Houston, mereka kembali tampil disiplin dan mengamankan satu poin yang memastikan langkah bersejarah menuju fase gugur.

Meski skor berakhir tanpa gol, Tanjung Verde justru tampil lebih agresif. Mereka beberapa kali menekan pertahanan Arab Saudi dan mampu menciptakan lebih banyak peluang sepanjang pertandingan.

Catatan statistik menunjukkan Tanjung Verde melepaskan 15 percobaan tembakan, sementara Arab Saudi hanya menghasilkan tujuh peluang. Tim asal Afrika itu juga lebih aktif mengirimkan umpan silang untuk membongkar pertahanan lawan.