Jepang Bikin Ancelotti Waspada, Brasil Diminta Siap Hadapi Segala Kemungkinan

jateng.jpnn.com, HOUSTON - Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti menolak menganggap enteng Jepang menjelang pertemuan kedua tim pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Menurut dia, Samurai Biru -julukan Jepang- merupakan salah satu tim paling kompetitif saat ini dan berpotensi menghadirkan kejutan.

Pernyataan itu disampaikan Ancelotti menjelang laga yang akan digelar di Houston Stadium, Selasa (30/6) dini hari WIB.

Juru taktik asal Italia tersebut bahkan menyamakan pertandingan melawan Jepang dengan sebuah partai final yang harus dimenangkan.

“Kami mempersiapkan pertandingan ini seperti final. Dan ini adalah final,” kata Ancelotti seperti dikutip dari laman resmi CBF.

Ancelotti menilai perkembangan Jepang dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu bukti yang dia soroti adalah kemenangan Jepang atas Inggris dalam laga uji coba internasional pada Maret lalu.

“Jepang memiliki tim yang kompetitif dan salah satu yang terbaik di dunia. Kami sangat menghormati mereka,” ujarnya.

Menghadapi tim yang dikenal memiliki organisasi permainan rapi dan disiplin tinggi itu, Brasil menyiapkan berbagai skenario.