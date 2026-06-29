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Marquinhos Tebar Ancaman ke Jepang, Yakin Lini Serang Brasil Bisa Cetak Gol Cepat

Senin, 29 Juni 2026 – 15:05 WIB
Marquinhos Tebar Ancaman ke Jepang, Yakin Lini Serang Brasil Bisa Cetak Gol Cepat - JPNN.com Jateng
Penyerang Brasil Matheus Cunha (9) merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Haiti pada laga Grup C Piala Dunia 2026. Foto: Charly TriballeauAFP

jateng.jpnn.com, HOUSTON - Kapten tim nasional Brasil Marquinhos mengirim sinyal bahaya kepada Jepang menjelang duel babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Bek senior Selecao itu meyakini kualitas lini serang timnya mampu menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Selasa (30/6) dini hari WIB.

Menurut pemain Paris Saint-Germain tersebut, Brasil kini makin solid setelah melewati fase grup. Pemahaman antarpemain dinilai terus meningkat sehingga membuat permainan tim menjadi lebih efektif, terutama saat menyerang.

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“Saya pikir dengan kualitas dan kekuatan ofensif yang kami miliki, jika kami bisa mencetak gol, kami akan sangat dekat dengan kemenangan. Tim ini telah tumbuh, makin memahami satu sama lain, dan terus berkembang,” ujar Marquinhos seperti dikutip dari laman CBF.

Optimisme Marquinhos bukan tanpa alasan. Brasil memiliki dua penyerang yang sedang berada dalam performa terbaik, yakni Vinicius Junior dan Matheus Cunha.

Vinicius tampil tajam dengan mencetak empat gol dalam tiga pertandingan fase grup. Sementara itu, Cunha tak kalah produktif setelah mengoleksi tiga gol dari jumlah laga yang sama.

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Ketajaman kedua pemain tersebut diprediksi menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Jepang. Apalagi Samurai Biru sudah tiga kali kebobolan sepanjang fase grup, meski sempat mencatatkan satu pertandingan tanpa kebobolan.

Meski percaya diri, Marquinhos tetap menaruh respek tinggi kepada lawannya. Dia menilai Jepang merupakan tim yang memiliki organisasi permainan rapi dan kemampuan kolektif yang kerap menyulitkan lawan-lawan besar.

Kapten tim nasional Brasil Marquinhos mengirim sinyal bahaya kepada Jepang menjelang duel babak 32 besar Piala Dunia 2026.
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TAGS   brasil vs jepang Piala Dunia 2026 Jepang brasil marquinhos

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