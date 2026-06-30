Enzo Maresca Memilih Menggantikan Guardiola di Man City, Chelsea Kecewa

jateng.jpnn.com - Chelsea angkat bicara terkait kepergian Enzo Maresca yang kini resmi ditunjuk Manchester City sebagai pelatih kepala untuk musim 2026/27.

Dalam pernyataan resminya, Senin (29/6), klub asal London itu mengungkap bahwa keputusan Maresca meninggalkan Stamford Bridge bukanlah sesuatu yang terjadi secara mendadak.

Chelsea mengaku sudah mengetahui sejak musim gugur tahun lalu bahwa pelatih asal Italia tersebut berpeluang besar menjadi penerus Pep Guardiola di Etihad Stadium.

Menurut Chelsea, Maresca memiliki keinginan kuat untuk mengambil kesempatan melatih Manchester City meskipun masih terikat kontrak jangka panjang bersama The Blues.

"Menjadi jelas bagi kami bahwa dia sangat ingin menggantikan Guardiola dan sepenuhnya berkomitmen mengejar kesempatan itu, meskipun masih terikat kontrak jangka panjang yang tidak bisa diakhiri secara sepihak," tulis Chelsea dalam pernyataan resminya.

Situasi itu kemudian mencapai puncaknya pada Desember 2025 ketika Maresca secara mendadak mengajukan pengunduran diri. Pelatih berusia 46 tahun tersebut resmi meninggalkan Chelsea pada 1 Januari 2026.

Chelsea tidak menutupi rasa kecewanya. Manajemen klub menilai fokus dan komitmen Maresca sudah tidak lagi sepenuhnya berada di Stamford Bridge, meskipun baru satu musim menangani tim.

"Kami tentu merasa kecewa karena meyakini pikiran dan hatinya sudah tertuju kepada klub lain dan kesempatan lain, padahal dia baru bergabung dengan Chelsea setahun sebelumnya," lanjut pernyataan klub.