Jepang Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Moriyasu Terpukul

jateng.jpnn.com - Pelatih tim nasional Jepang Hajime Moriyasu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah langkah Samurai Biru terhenti di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Jepang harus mengakhiri petualangannya lebih cepat setelah takluk 1-2 dari Brasil dalam laga yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat, Selasa (30/6) WIB.

Kekalahan itu terasa menyakitkan karena Jepang sempat berada di atas angin sebelum Selecao membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan.

Tim asuhan Moriyasu tampil berani sejak awal laga dan berhasil membuka keunggulan melalui gol Kaishu Sano pada babak pertama. Jepang bahkan mampu membuat Brasil kesulitan mengembangkan permainan dalam sejumlah fase pertandingan.

Namun, pengalaman dan kualitas individu para pemain Brasil akhirnya menjadi pembeda. Casemiro menyamakan kedudukan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan pada masa injury time yang sekaligus memupus harapan Jepang untuk melangkah lebih jauh.

Moriyasu mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut. Meski demikian, dia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang dinilai telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka sepanjang turnamen.

"Saya sangat kecewa karena kami harus meninggalkan turnamen ini pada tahap ini. Namun, para pemain telah memberikan segalanya hari ini, sama seperti yang mereka lakukan sepanjang perjalanan hingga mencapai babak ini," ujar Moriyasu seperti dikutip dari laman resmi FIFA.

Pelatih berusia 57 tahun itu juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh staf kepelatihan yang telah bekerja keras selama Piala Dunia berlangsung.