Tinggalkan Barcelona, Robert Lewandowski Pilih Melanjutkan Karier di MLS

jateng.jpnn.com, CHICAGO - Petualangan Robert Lewandowski di sepak bola Eropa mencapai titik akhir. Penyerang asal Polandia itu resmi meninggalkan Barcelona dan memulai babak baru bersama klub Major League Soccer (MLS) Chicago Fire.

Kepastian transfer tersebut diumumkan Chicago Fire pada Selasa (30/6). Klub asal Amerika Serikat itu mengikat Lewandowski dengan kontrak jangka panjang yang akan berlangsung hingga musim MLS 2027-2028.

Dalam pengumuman resminya, Chicago Fire memperkenalkan Lewandowski sebagai pemain berstatus Designated Player. Status tersebut memungkinkan klub MLS merekrut pemain bintang dengan nilai kontrak di luar batas gaji yang ditetapkan kompetisi.

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"Chicago Fire FC hari ini mengumumkan perekrutan ikon sepak bola dunia sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Polandia, Robert Lewandowski sebagai Designated Player," tulis klub dalam pernyataannya.

Kepindahan ini mengakhiri kebersamaan Lewandowski dengan Barcelona yang berlangsung selama empat musim. Selama mengenakan seragam Blaugrana, striker berusia 37 tahun itu tetap menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 120 gol di berbagai ajang.

Sebelum bersinar bersama Barcelona, Lewandowski lebih dulu mengukir reputasi sebagai salah satu penyerang terbaik dunia saat membela Borussia Dortmund dan Bayern Muenchen. Ketajamannya menjadikannya salah satu striker paling produktif dalam sejarah sepak bola modern.

Pelatih Chicago Fire Gregg Berhalter menyambut kedatangan Lewandowski dengan penuh optimisme. Menurut dia, pengalaman, mentalitas juara, dan kualitas yang dimiliki sang pemain akan memberikan dampak besar bagi tim.

"Robert mewujudkan nilai-nilai yang ingin kami bangun. Dia seorang juara dan kompetitor sejati. Kehadirannya menunjukkan ambisi kami untuk memenangkan trofi dan membawa klub ini ke level yang lebih tinggi," ujar Berhalter.