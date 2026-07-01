JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Bandung Rekrut Pemain Asal Prancis

Persib Bandung Rekrut Pemain Asal Prancis

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:05 WIB
Persib Bandung Rekrut Pemain Asal Prancis - JPNN.com Jateng
Bek asal Prancis Gabriel Mutombo didatangkan Persib Bandung untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Federico Barba. Ilustrasi Foto: ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya memperkenalkan Gabriel Mutombo sebagai rekrutan pertama untuk menghadapi Super League 2026/27.

Bek tengah asal Prancis itu diproyeksikan menjadi pengganti Federico Barba yang memutuskan berpisah dengan Maung Bandung setelah turut mengantar tim meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengungkapkan proses perekrutan Mutombo tidak berlangsung secara instan.

Baca Juga:

Manajemen dan tim pelatih telah memantau serta mengkaji sang pemain dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mencapai kesepakatan.

"Proses rekrutmen pemain, termasuk Gabriel Mutombo, sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Ini bukan proses yang selesai dalam satu atau dua hari, karena Persib percaya pada proses," kata Adhitia, Rabu (1/7).

Menurut dia, kebutuhan mencari sosok pengganti Barba menjadi salah satu prioritas utama Persib dalam menyusun kekuatan untuk musim depan.

Baca Juga:

Pasalnya, pemain asal Italia tersebut memiliki peran penting dalam kokohnya lini pertahanan Persib sepanjang musim lalu.

"Kami tahu bahwa kami baru saja berpisah dengan Barba. Barba salah satu kunci sukses Persib musim lalu adalah lini pertahanan yang solid. Karena itu, mencari pengganti Barba menjadi salah satu fokus utama kami," ujarnya.

Persib Bandung mendatangkan bek asal Prancis Gabriel Mutombo untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Federico Barba.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung liga 1 indonesia transfer pemain persib pemain asal prancis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU