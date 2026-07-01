Persib Bandung Rekrut Pemain Asal Prancis

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya memperkenalkan Gabriel Mutombo sebagai rekrutan pertama untuk menghadapi Super League 2026/27.

Bek tengah asal Prancis itu diproyeksikan menjadi pengganti Federico Barba yang memutuskan berpisah dengan Maung Bandung setelah turut mengantar tim meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengungkapkan proses perekrutan Mutombo tidak berlangsung secara instan.

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Manajemen dan tim pelatih telah memantau serta mengkaji sang pemain dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mencapai kesepakatan.

"Proses rekrutmen pemain, termasuk Gabriel Mutombo, sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Ini bukan proses yang selesai dalam satu atau dua hari, karena Persib percaya pada proses," kata Adhitia, Rabu (1/7).

Menurut dia, kebutuhan mencari sosok pengganti Barba menjadi salah satu prioritas utama Persib dalam menyusun kekuatan untuk musim depan.

Pasalnya, pemain asal Italia tersebut memiliki peran penting dalam kokohnya lini pertahanan Persib sepanjang musim lalu.

"Kami tahu bahwa kami baru saja berpisah dengan Barba. Barba salah satu kunci sukses Persib musim lalu adalah lini pertahanan yang solid. Karena itu, mencari pengganti Barba menjadi salah satu fokus utama kami," ujarnya.