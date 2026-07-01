Wahyudi Hamisi Pamit, Persijap Jepara Kehilangan Sang Pemimpin

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara melakukan perubahan komposisi skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Laskar Kalinyamat harus kehilangan salah satu pemain senior sekaligus pemimpin di lapangan, Wahyudi Hamisi.

Klub asal Jepara itu memastikan kerja sama dengan Hamisi telah berakhir. Dengan demikian, gelandang bertahan berusia 28 tahun tersebut tidak akan menjadi bagian dari skuad Persijap untuk musim mendatang.

Kepergian Hamisi tentu meninggalkan jejak tersendiri. Sepanjang kompetisi BRI Super League 2025/26, dia menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan tim.

Data statistik mencatat Hamisi tampil dalam 29 pertandingan dengan total 2.421 menit bermain. Selain menjalankan tugas sebagai gelandang bertahan, dia juga menyumbang satu assist dan dipercaya mengenakan ban kapten.

Perannya tidak hanya terlihat dari kontribusi di lapangan. Hamisi juga menjadi sosok yang berpengaruh di ruang ganti dengan pengalaman dan kepemimpinan yang dimilikinya.

Menutup perjalanannya bersama Persijap, Hamisi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen klub yang telah mendukungnya selama satu musim terakhir.

"Terima kasih kepada seluruh suporter, pelatih, dan manajemen Persijap atas dukungan yang luar biasa selama satu musim ini. Dukungan kalian selalu menjadi motivasi bagi saya," ujar Hamisi.

Dia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada pelatih Mario Lemos yang telah memberikan kepercayaan kepadanya selama membela Laskar Kalinyamat.